Репрессии и напряженность в Крыму усиливаются – Умеров

Напряженность и репрессии в Крыму усиливаются. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель главы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров.

«Напряженность только возрастает, репрессии только усиливаются и каждый раз придумывают все новые и новые варианты. Совсем недавно начали оказывать серьезное давление на адвокатов, которые осмеливаются… иметь дело с делами в Крыму», – отметил Умеров.

Он также добавил, что в Крыму «стали задерживать не только тех, кто с точки зрения властей виноват, но и тех, кто пришел поддержать задержанных».

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что с начала аннексии Крыма с полуострова уехали около 20 тысяч крымских татар.

Задержание, обыск, возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Украина 26 февраля отмечает «День сопротивления Крыма российской оккупации». В этот день перед зданием Верховной Рады Крыма в 2014 году прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

.Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».