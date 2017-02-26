На строительство спортплощадок в Крыму планируют потратить порядка 70 миллионов рублей

Крымские города для развития спортивной инфраструктуры полуострова получат субсидии в размере 67 млн рублей на приобретение 124 многофункциональных спортивных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства спорта Крыма.

«Симферополь получит почти 12 млн руб, Алушта и Джанкой, Кировский и Нижнегорский районы – по 1,6 млн руб, Армянск, Красноперекопск, Саки, Судак, Красноперекопский, Первомайский, Раздольненский, Советский и Черноморский районы – по 1 млн руб, Белогорский, Джанкойский и Ленинский районы – свыше 2 млн руб каждый, Красногвардейский и Сакский районы – почти по 3 млн руб, Керчь и Симферопольский район – по 5,4 млн руб, Евпатория – 4,3 млн руб, Феодосия – почти 4 млн руб, Ялта – почти 5 млн руб, Бахчисарайский район – более 3 млн руб», – отметили в пресс-службе.

Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов признал факты закупки некачественных спортивных площадок в Крыму.