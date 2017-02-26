В четырех городах Беларуси протестовали против налога с безработных

Более трех тысяч человек вышли на улицы городов Беларуси 26 февраля против специального налога по безработице. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В Витебске около тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с решением, которое власти назвали «законом против социальных паразитов».

Акции протеста прошли также в Барановичах, Бобруйске и Бресте. Сообщений о задержании на этих акциях не было.

Неделю назад подобные акции протеста прошли в Гомеле и других городах. Около 60 000 человек подписали петицию против закона, который в народе назвали «декретом о дармоедах».

Участники акций протеста требуют отменить решение президента Беларуси Александра Лукашенко о ежегодном единовременном взносе в примерно 200 евро, который должны платить все граждане, не работающие более 180 дней в году. Закон не распространяется на зарегистрированных лиц, ищущих работу, домохозяек, фермеров и лиц, работающих в России. Срок уплаты нового налога истек 20 февраля 2017.