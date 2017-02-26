В Крыму в зоне риска находятся все жители полуострова – Ташева

Координатор организации «Крым-SOS» Тамила Ташева считает, что на сегодняшний день в Крыму под угрозой преследований находится каждый человек, проживающий на полуострове. Об этом она заявила 26 февраля во время телемарафона «Крым. Три года сопротивления».

«Сейчас в группе риска находятся все люди, которые живут на территории Крыма. Если проанализировать насильственные исчезновения, то с марта по начало мая (2014 года – КР) пропадали по большей степени активисты. То начиная с осени 2014 года по май 2016 года, большинство задержанных активистами не были. Никто не может быть застрахован в обществе, где господствует террор», – заявила Ташева.

По подсчетам Крымской правозащитной группы, с февраля 2014 года в Крыму произошло 9 случаев насильственных исчезновений людей. Из них пятеро пропавших являются крымскими татарами. Еще 3 случая пропажи людей в Крыму, по версии правозащитников, носят признаки насильственных исчезновений, но являются таковыми только предположительно.

Правозащитники считают, что насильственные исчезновения людей на полуострове связаны с их политической позицией или этнической принадлежностью. Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами.