СБУ в ближайшее время планирует допросить Савченко

Служба безопасности Украины планирует в ближайшие дни допросить народного депутата Надежду Савченко. Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

«У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе «в гости». Конечно, мы будем ее опрашивать, в том числе по одному из уголовных дел в качестве свидетеля. Тем более, что она общалась с представителями незаконных военных формирований. И мы, конечно же, будем ставить ей очень много вопросов», – заявил Тандит, но точной даты допроса не назвал.

Комментируя поездку Савченко на контролируемые пророссийскими боевиками территории, Тандит сказал, что они не являются полезными для освобождения украинских пленных.

«К сожалению, любой такой визит превращается в манипуляцию сознанием людей. Очень деликатная тема, максимально политизирована. Нам мешают такие визиты делать все, чтобы ребята освобождались», – отметил Тандит.

Советник главы СБУ добавил, что Надежду Савченко «используют фактически спецслужбы России».

Ранее и руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук предположил, что сотрудники украинского ведомства потребуют от Савченко объяснения ее действий в связи с поездкой.

24 февраля сайты группировки «ДНР» сообщили о приезде на контролируемые ими территории украинского политика Надежды Савченко вместе с руководителем украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Позже Савченко подтвердила информацию о своем визите на неподконтрольные Украины территории, назвав это «сознательным риском» для освобождения украинских пленных.

25 февраля депутат обнародовала список из 34 имен пленных, которых, по ее словам, ей удалось посетить в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке.