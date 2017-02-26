Работы по поиску пропавших рыбаков, которые находились в лодке, перевернувшейся у берегов Мисхора завершены. Об этом заявили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«В работах было задействовано 37 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе авиация», – отметили в ведомстве.

Накануне крымские спасатели нашли тело третьего рыбака с перевернувшейся у Мисхора лодки.

22 февраля в районе причала Мисхора в 300 метрах от берега перевернулась моторная пластиковая лодка, в которой находились три человека, вышедшие в море на рыбалку. Один из рыбаков выплыл на берег самостоятельно, второй погиб.

В подконтрольном Кремлю Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма напомнили жителям и гостям Крымского полуострова о том, что в период неблагоприятных погодных условий необходимо воздержаться от прогулок на воде и в горах и строго соблюдать правила безопасности.