Радио Крым.Реалии: «Крымская граница». Что разрешат провозить на материк?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о проблемах пересечения административной границы с Крымом. В Кабинете министров Украины планируют расширить перечень вещей и товаров, которые можно провозить между материком и Крымом. Над проектом нового постановления работают юристы и правозащитники. Что будет в новом перечне? С чем сегодня сталкиваются крымчане при прохождении временной границы?

На эти вопросы нам ответят советник Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько и юрист общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека по вопросам Крыма Анна Рассамахина. Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org