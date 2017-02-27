ВМС Ирана сообщили о масштабных учениях в стратегическом Ормузском проливе

Военно-морской флот Ирана сообщил о начале ежегодных учений вблизи стратегического для транспортировки нефти танкерами Ормузского пролива. Государственное телевидение сообщило, что двухдневные учения начались 26 февраля.

В соответствии с приказом командующего иранских ВМС адмирала Хабибуллы Сайяри, маневры охватят площадь в 2 миллиона квадратных километров в Оманском заливе и части Индийского океана.

Государственная телекомпания показала кадры иранских военных кораблей и вертолетов, участвующих в учениях. Также в сообщении указывалось, что на учениях не присутствуют силы иранской Революционной гвардии (Корпус стражей Исламской революции), которую ВМС США часто критикуют за притеснения судов США в международных водах.

5-й флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, отказался комментировать обучение Ирана или возможные наблюдения за ними.

Почти треть мировой торговли нефтью морем проходит через Ормузский пролив, что неоднократно был объектом обострения между Соединенными Штатами и Ираном.