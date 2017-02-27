В Крыму утверждают, что благодаря стройке Керченского моста в проливе появилось больше дельфинов

Строительство Керченского моста увеличило численность дельфинов в проливе, утверждают в инфоцентре «Крымский мост». По его информации, в некоторые дни в акватории фиксировали более тысячи особей.

Как сообщается, экологи объясняют это улучшением условий охоты дельфинов на сингиля и лобана. Количество этой рыбы в районе стройки выросло в 10 раз.

«Дельфины без преувеличения стали спутниками строительства. Во время ихтиологических исследований в ноябре 2016 года общая численность дельфинов в акватории Керченского пролива превышала 1000 голов, в том числе около 200 черноморских афалин», – рассказала инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова.

Больше всего, по информации инфоцентра, увеличилось количество дельфинов-белобочек. Их насчитали около 800 особей за сутки.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.