У «мемориала» Немцову в Москве полиция задержала 6 человек – правозащитники

В центре российской столицы Москвы у устроенного общественностью «мемориала» оппозиционному политику Борису Немцову полиция задержала шестерых человек. Об этом сообщает российский правозащитный портал «ОВД-Инфо».

По его данным, в ночь на 27 февраля к Москворецкому мосту подъехали четыре полицейских автомобиля. Сообщается, что в участки отвезли шестерых активистов, среди которых одна женщина.

Вместе с полицией на место задержания подъехали несколько автомобилей, которые вывезли с моста все принесенные людьми цветы и портреты убитого оппозиционера.

Накануне сообщалось также о задержании у «мемориала» Немцову женщины, которая пришла положить цветы.

В воскресенье в Москве состоялся «Марш памяти Немцова». В нем приняли участие около 15 000 человек, по данным организаторов. После завершения согласованного с властями шествия некоторые активисты отправились к месту убийства политика. Акции памяти Немцова состоялись во многих городах России и мира.

Оппозиционного российского политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По версии следствия, вероятным заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Ему предъявлено заочное обвинение, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.