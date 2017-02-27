По данным российского опроса, «крымские татары не намерены переезжать на материковую Украину»

«Крымские татары не собираются переезжать из Крыма на материковую Украину», сообщил руководитель российского агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов со ссылкой на исследование, проведенное агентством.

«Согласно данным нашего последнего социологического исследования в республике Крым, направленного конкретно на представителей крымскотатарского населения, при ответе на вопрос «Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?» 0% опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину», – цитирует Баринова газета «Известия».

По его словам, 82% респондентов заявили о желании

остаться в аннексированном Крыму, 10% сообщили, что готовы поменять населенный пункт в пределах полуострова. Еще 2% готовы переехать в регион соседней России, показало исследование.

21 февраля состоялся обыск в квартире активиста Марлена Мустафаева. Российские силовики задержали его из-за сообщения в соцсети двухлетней давности с изображением символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Одновременно полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на видео происходящее. Мустафаеву дали 11 суток ареста, а другим десяти – 5 (за «несанкционированный массовое мероприятие»).

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призвало Россию прекратить оказание давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».