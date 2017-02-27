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Новости

Уже второй бизнесмен отказался от предложения Трампа возглавить военно-морские силы США

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Филипп Билден, которому президент США Дональд Трамп предложил возглавить военно-морские силы США, снял свою кандидатуру, став вторым лицом, которое отказалось от этой должности.

26 февраля Билден заявил, что отказывается от выдвижения из личных соображений и трудностей, которые могли бы возникнуть в ведении бизнеса его и семьи.

Билден является бывшим офицером разведки Резервной армии США, он член фонда Военно-морской академии США и его попечительского совета. Он также является одним из основателей инвестиционной фирмы HarbourVest Partners LLC, с которой уволился недавно после 25 лет работы.

Министр обороны США Джим Маттис сказал, что планирует предложить новую кандидатуру на должность министра ВМС США в ближайшее время.

3 февраля от должности министра из-за схожих причин отказался бизнесмен Винсент Виола.

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