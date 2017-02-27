В Алуште избрали нового главу горсовета

На внеочередной сессии подконтрольного Кремлю Алуштинского горсовета депутаты утвердили на должность главы муниципального образования и председателя горсовета Бориса Егорова, который ранее занимал пост заместителя главы горсовета. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба подконтрольного Москве муниципалитета Алушта.

«Вступая на должность главы муниципального образования, председателя горсовета, клянусь добросовестно исполнять полномочия главы муниципального образования и председателя горсовета, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Республики Крым», – сказал Егоров после голосования.

Ранее сообщалось, что подконтрольный Кремлю городской совет Алушты утвердил кандидатуру главы муниципалитета Галину Огневу на должность руководителя администрации города.

12 января подконтрольный Кремлю городской совет Алушты одобрил досрочное прекращение полномочий главы администрации города Игоря Сотова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».