В Совете по правам человека ООН намерены говорить о ситуации в Крыму

В рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит с 27 февраля по 3 марта в Женеве, украинские парламентарии запланировали мероприятие, на котором обсудят положение с правами человека в аннексированном Крыму. Об этом в Фейсбуке сообщает первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Чемодан переполнен материалами! Кроме антологии крымских мифов, которую разрабатывали с мощной редколлегией крымских журналистов и журнала «Территория Крым», который рассчитан на зарубежного читателя, везу отчеты и материалы Крымской группы по правам человека и Крымскотатарского ресурсного центра!» – написала Джеппар.

Она уточнила, что участниками мероприятия станут генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, заместитель Верховного комиссара ООН Флавия Пансиери, министры иностранных дел Латвии (Эдгар Ринкевич), Литвы (Линас Антанас Линкявичюс), Украины (Павел Климкин). На встречу планируют прибыть первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

По данным вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, по состоянию на 25 февраля на территории Крыма с начала аннексии 12 человек погибли, 17 пропали без вести, 39 стали политзаключенными, 10 из которых уже осудили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».