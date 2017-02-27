Лидеры «ЛНР» и «ДНР» требуют прекратить блокаду на Донбассе к началу марта

Боевики из группировок «ЛНР» и «ДНР» требуют прекратить транспортную блокаду на Донбассе к началу марта.

«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в «ДНР» и «ЛНР». Мы перестанем поставлять уголь в Украину», – говорится в совместном заявлении главарей группировок, которое распространили сепаратистские сайты.

В январе активисты, среди которых депутаты Верховной Рады и люди, которые называют себя ветеранами АТО, начали блокаду некоторых участков железной дороги с требованием прекратить торговлю с оккупированными районами Донбасса. В Киеве после этого произошло несколько акций протеста с похожими требованиями.

15 февраля правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц, начиная с 17 февраля. В Кабмине утверждают, что это решение было принято в связи с блокадой железной дороги на Донбассе и, как следствие, ограничением поставок угля антрацитовой группы.

16 февраля президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилению защиты критической инфраструктуры». Согласно документу, правительство должно утвердить порядок перемещения товаров и в оккупированной территории Донбасса, а также создать перечень товаров, запрещенных для перемещения. Кабмин также должен временно прекратить экспорт угля из Украины и принять новую Энергетическую стратегию Украины.