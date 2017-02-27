В Симферополе прошел митинг ко «Дню сил спецопераций России»

В Симферополе перед зданием подконтрольного Кремлю Государственного совета Крыма прошел митинг в честь «Дня сил специальных операций России». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
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Как сообщается, в мероприятии приняли участие депутаты Государственной думы России Михаил Шеремет, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Руслан Бальбек, депутаты Госсовета Крыма, представители подконтрольных Москве Симферопольского горсовета и горадминистрации.
Михаил Шеремет в своем выступлении отметил «общемировую значимость Крымской весны».
«Сегодняшний праздник действительно молод, но особенно близок и дорог крымчанам. Сама дата его празднования 27 февраля непосредственно связана с событиями трехлетней давности, которые происходили здесь, и активными участниками этих событий были мы с вами», – сказал он.
27 февраля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Дня сил специальных операций».
О создании Командования сил спецопераций было объявлено в начале марта 2013 года.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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