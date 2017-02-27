В Крыму подросток 2002 года рождения погиб вследствие катания на санях в районе плато Ай-Петри. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба управления МЧС по Крыму.

«В воскресенье во время катания на санях, транспортируемых снегоходом, в результате опрокидывания сильно травмировались двое жителей Ялты: женщина 1962 года рождения и молодой человек 2002 года рождения Спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим: остановили кровотечение у подростка и обоим наложили фиксирующие тугие повязки на места многочисленных ссадин», – говорится в сообщении.

Но, как сообщается, из-за серьезных травм подросток умер. Пострадавшую женщину доставили в Ялтинскую городскую больницу для дальнейшей госпитализации.