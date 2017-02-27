Россия продолжает «накачивать» военной техникой Крым – Селезнев

Если Россия действительно завезет в аннексированный Крым системы «Бук», это будет вкладываться в концепцию, которую страна проводит на протяжении трех лет на полуострове. Об этом в комментарии Крым.Реалии сказал руководитель пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

«Россия постоянно накачивает вооружением, личным составом, техникой Крымский полуостров. И если эта информация действительно подтвердится и введение противоракетных комплексов произойдет на самом деле – это все будет вкладываться в концепцию, которую Россия проводит на полуострове в течении всех трех лет оккупации», – сказал Селезнев.

Ранее в российских СМИ появилась информация о планах России развернуть зенитно-ракетные комплексы «Бук» в аннексированном Крыму.

В январе сообщалось, что в Крыму на боевое дежурство заступил зенитно-ракетный полк Южного военного округа России, оснащенный комплексом С-400 «Триумф».