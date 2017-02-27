Бойко и Левочкин не имеют отношения к «мирному плану» – Артеменко

Народный депутат Украины Андрей Артеменко заявляет, что представители «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и Сергей Левочкин не имеют отношения к разработке его «мирного плана».

«Я официально заявляю, что Бойко и Левочкин не имеют отношения к моим мирным инициативам. Я никогда с ними не встречался по этому поводу и этого не обсуждал», – сказал он.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предположил, что за так называемым мирным планом Артеменко могут стоять «пророссийские силы», в частности Юрий Бойко и Сергей Левочкин.

В «оппозиционном блоке» опровергали причастность к так называемому «плану Артеменко».

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что до обнародования своего «мирного плана» Артеменко несколько раз посещал Москву.

19 февраля в материале New York Times появилась информация, что за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовал украинский народный депутат Андрей Артеменко. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Прокуратура АР Крым открыла по этому факту уголовное производство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».