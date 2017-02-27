Россия: суд рассматривает ходатайство Олега Навального о досрочном освобождении

В России Урицкий районный суд Орловской области рассматривает ходатайство Олега Навального об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил его брат, российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Твиттере.

Алексея Навального и его брата Олега Навального приговорили в так называемом деле «Ив Роше» в декабре 2014 года по обвинению в якобы похищении средств российского отделения французской компании «Ив Роше» – которое сама компания отрицает. Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам условно, Олега Навального к такому же реальному сроку в колонии общего режима.

Оба брата отвергли обвинения как политически мотивированное.

В июне прошлого года суд отказал Олегу Навальному в УДО, сославшись на норму, согласно которой условно-досрочное освобождение можно просить, отбыв более двух третей срока наказания по особо тяжким статьям. За полтора года в исправительном учреждении Олегу Навальному было предъявлено около 20 дисциплинарных взысканий.