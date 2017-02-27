В Крыму ожидают инвестиционные соглашения на 10 миллиардов по результату форума в Сочи

Представлять аннексированный Крым на российском инвестиционном форуме в Сочи приехал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Нынешнее правительство полуострова уверенно, что с форума удастся привезти инвестиционные соглашения на 10 млрд рублей.

Кроме того, российское правительство Крыма намерено подписать документы о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах с администрацией Тамбовской области и правительством Нижегородской области соседней России.

В первый день работы форума Аксенов намерен презентовать инвестиционный потенциал Крыма и Ялтинского международного экономического форума.

«Важным инструментом в плане продвижения инвестиционного потенциала Крыма является Ялтинский международный экономический форум. В этом году он пройдет уже в третий раз – с 20 по 22 апреля. Только за прошлый год, в том числе и благодаря Ялтинскому международному экономическому форуму, Крым посетили 47 иностранных бизнес-делегаций из Италии, Китая, Греции, государств Южной Азии, европейских стран», – цитирует Аксенова пресс-служба нынешнего правительства Крыма.

Стенд Крыма и Ялтинского международного экономического форума будет работать все дни проведения Российского форума.

Российский инвестиционный форум – платформа для презентации инвестиционного и экономического потенциала России – проходит 27 и 28 февраля 2017 года в Сочи.

В конце сентября 2016 года назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов сообщал, что полуостров привез 242 инвестиционных предложения на инвестиционный форум «Сочи-2016». Также он сообщал о начале «110 проектов, в рамках которых инвестируется 125,8 млрд рублей и создается порядка 6 тысяч рабочих мест».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».