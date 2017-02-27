СБУ опровергает, что Артеменко согласовывал с ведомством свои поездки в Россию

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергает заявление депутата Верховной Рады Андрея Артеменко о том, что он якобы согласовал свои поездки в столицу России Москву с ведомством. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».

«Он с нами ничего не согласовывал», – сказала она.

В понедельник Андрей Артеменко подтвердил, что в последние месяцы посещал Москву, но подчеркнул, что это происходило по согласованию с руководством СБУ.

19 февраля в материале New York Times появилась информация, что за неделю до отставки с поста помощника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил от лиц, близких к Дональду Трампу, пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как отметили в издании, в разработке предложений участвовал украинский народный депутат Андрей Артеменко. Мирный план, по информации издания, предусматривает вывод всех российских сил из восточной Украины и проведение в Украине референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. Прокуратура АР Крым открыла по этому факту уголовное производство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».