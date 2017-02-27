Прокуратура АРК намерена в этом году закончить расследование депортации крымских татар 1944 года

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует дело по факту депортации крымских татар в 1944 году. Следствие должно быть завершено в 2017 году, об этом в интервью «Українські новини» сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

«Это одно из самых актуальных уголовных дел, которое находится в производстве следователей прокуратуры Автономной Республики Крым. Нами активно ведутся следственные мероприятия по данному производству: допросы, экспертизы. В этом году мы намерены завершить это уголовное производство. Для нас это восстановление исторической справедливости», – заявил Мамедов.

Прокуратура Автономной республики Крым в 2016 году начала расследование уголовного производства по факту насильственного выселения советской властью крымскотатарского и других коренных народов Крыма с полуострова. В крымской прокуратуре, которая после российской аннексии переехала на материк, составлен реестр из 160 людей. В документе указаны данные тех лиц и семей, кого советская власть подвергла репрессиям в 1944 году.

Крымскотатарское население принудительно выселили из Крыма 18 мая 1944 года. Эшелоны с коренным населением полуострова отправили в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию незаконной и преступной, в Украине она признана геноцидом крымскотатарского народа. День памяти отмечается каждый год 18 мая.