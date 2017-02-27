Ситуация в Крыму и на Донбассе – среди приоритетов ЕС в области прав человека на 2017 год

Ситуация в Крыму и на востоке Украины – среди приоритетов Евросоюза в сфере прав человека на 2017 год. Об этом говорится в принятых Советом Евросоюза выводах в этой сфере на 2017 год, сообщает Радіо Свобода.

Отмечается, что ЕС, как и раньше, не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя.

В Совете ЕС отмечают, что Евросоюз продолжит поддерживать инициативы, возглавляемые Украиной, касающиеся вопросов защиты прав человека в Крыму и на Донбассе, в рамках деятельности Совета ООН по правам человека и Генеральной ассамблеи ООН, а также намерен продолжать оказывать поддержку Миссии ООН по мониторингу за соблюдением прав человека в Украине.

«Евросоюз продолжит призывать к неограниченному доступу в Крыму и на востоке Украины существующих региональных и международных правозащитных миссий с целью преодоления препятствий, которые пока не позволяют им в полной мере реализовывать свой мандат», – говорится в выводах ЕС.

«В целом, укрепление верховенства закона остается фундаментальным вопросом для соблюдения в Украине прав и свобод человека», – говорится в сообщении Совета ЕС.

Приоритеты Евросоюза в сфере защиты прав человека принимают ежегодно.