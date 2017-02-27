Круизное сообщение по маршруту Сочи – Крым – Стамбул откроется 1 мая – Овсянников

Круизный лайнер по маршруту Сочи – Ялта – Севастополь – Стамбул начнет выполнять рейсы с 1 мая этого года. Об этом заявил подконтрольный Кремлю и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, сообщает ТАСС.

«Сегодня по итогам разговора с ФГУП «Росморпорт» было показано круизное судно, которое они приобрели, чтобы уже с 1 мая по маршруту Сочи – Ялта – Севастополь – Стамбул-Сочи был запущен круизный лайнер. Пассажиропоток будет сформирован вместимостью судна, если данный проект вызовет интерес у туристов, то Росморпорт готов в дальнейшем развивать данное направление», – заявил Овсянников в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

Он добавил, что предусматривается именно круизное, а не скоростное пассажирское сообщение. Севастополь, по словам Овсянникова, предоставит причал для швартовки теплохода.

Заместитель министра транспорта России Виктор Олерский заявил, что Министерство транспорта России предлагает ввести безвизовый режим для туристов, прибывающих в Крым на круизных лайнерах.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.



