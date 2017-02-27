В Симферополе прошел митинг, посвященный «вежливым людям»

Представители подконтрольных Кремлю властей Крыма, дети и пожилые жители Симферополя, собрались на площади возле памятника «Вежливым людям», чтобы почтить силы специальных операций Вооруженных сил России, которые в первые дни аннексии Крыма в форме без опознавательных знаков вошли на территорию полуострова.

«Три года тому назад мы встретились с людьми, которые спокойно, уверенно, надежно обеспечили проведение референдума, наше поступательное движение вперед и сделали самое главное – вселили в нас надежду, что мы будем с великой Россией. Низкий поклон вам, «вежливые люди»! Низкий поклон вам, защитники отечества! Низкий поклон вам, герои России!» – сказал российский председатель комитета парламента Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших бойцов крымского «Беркута», а также крымчан, погибших во время митинга у здания Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года, на памятник повязали георгиевские ленты.

В феврале 2014 года неизвестные вооруженные люди, которых называли «зелеными человечками», захватили главные государственные учреждения Крыма и подняли над ними российский флаг. Кроме того, «зеленые человечки», которых также называли «вежливыми людьми», блокировали украинские военные части.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия заявила о включении Крыма в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали это голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.

Позже президент России Владимир Путин признался, что «зеленые человечки» – это российские военные.

Россия отрицает факт аннексии полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».