Умерова снова вызвали в ФСБ

Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова вновь вызвали к следователю ФСБ, встреча назначена на 28 февраля. Об этом Умеров написал 27 февраля на своей странице в Фейсбуке.

Других подробностей Ильми Умеров не сообщил, но добавил, что будет информировать о событиях после встречи со следователем.

12 мая 2016 года экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов. Список размещен на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Умеров там числится под номером 5826.