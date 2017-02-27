Радио Крым.Реалии. Россия с Крымом и без Немцова

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о том, что происходит с Россией спустя три года после аннексии Крыма. Как прошли марши памяти Бориса Немцова в Москве и других городах, на что способна российская оппозиция и как россияне протестуют против репрессий в Крыму? На эти вопросы ответят дочь заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова – Айше и российский политолог Иван Преображенский. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org