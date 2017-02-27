Старейший практикующий юрист из Севастополя отметил свое 105-летие

Правозащитник из Севастополя, старейший практикующий юрист, заслуженный юрист Украины Давид Баруля отметил свое 105-летие, сообщает сайт подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Давид Баруля родился 25 февраля 1912 года в Симферополе. Фронтовой разведчик Второй мировой войны. После окончания военной службы в 1950 году лейтенант юстиции в запасе зачислен на должность юрисконсульта в строительной организации Черноморского флота. В 1977 году Давид Баруля создал общественную консультацию при газете «Слава Севастополя». Как сообщали местные СМИ, в 2015 году Баруля выиграл в суде «дело о квартирном мошенничестве» и попал в три Книги рекордов – России, Европы и Гиннесса, как старейший практикующий юрист.