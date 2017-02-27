Центры админуслуг на админгранице с Крымом заработают в 2017 году – украинский чиновник

Центры предоставления административных услуг на админгранице с Крымом начнут работу в 2017 году. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, сообщает информационное агентство УНН.

«На админгранице построят центры предоставления админуслуг, где каждый гражданин Украины сможет прийти и получить услугу вроде изготовления паспорта, справки, удостоверения. Это должно выглядеть цивильно и комфортно», – отметил Лавренюк.

Он утверждает, что центры заработают в 2017 году, а деньги на их создание выделят из бюджета Украины.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Сейчас в Украине действует порядок въезда/выезда на территорию Автономной Республики Крым для иностранных граждан. Они обязаны согласовывать такие поездки с украинской стороной.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».