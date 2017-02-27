В 2017 году на улучшение инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах админграницы с Крымом украинское правительство готово выделить более 200 млн грн. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает UNN.

«Речь идет об улучшении условий пропуска, сервисной зоны, строительство автостанций для того, чтобы граждане, которые пересекают админграницу, чувствовали себя комфортно», – сказал Лавренюк.

По данным председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева, проектно-техническая документация должна быть готова к 10 марта, а завершить обустройство пунктов намерены к началу июля.

Лавренюк заявлял, что в 2017 году на админгранице с Крымом должны заработать центры предоставления административных услуг.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявлен временно оккупированной территорией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».