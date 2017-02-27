Депутат Артеменко предложил Верховной Раде Украины утвердить двойное гражданство в стране

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко заявил, что, кроме украинского гражданства, имеет еще и канадское, и зарегистрировал в парламенте законопроект, который бы позволял двойное гражданство. Об этом 27 февраля сообщает Радіо Свобода.

«Я декларирую, что у меня есть канадское и украинское гражданство. Сколько еще у меня есть гражданств – это тема отдельной пресс-конференции», – сказал он в комментарии агентству «Украинские новости». В то же время наличие российского гражданства депутат опроверг.

Согласно сайту парламента, 27 февраля Артеменко зарегистрировал проект закона № 6139 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно двойного гражданства в Украине». Текста законопроекта на сайте пока нет.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.