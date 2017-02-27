В Крыму поступив по совести, можно попасть в тюрьму – правозащитница

В Крыму сложились такие реалии, что поддержав даже морально соседа или родственника, у которого проблемы с силовиками, можно попасть под арест. Об этом в комментарии Крым.Реалии 27 февраля заявила правозащитница Гульсум Алиева.

«Сегодня люди, проживающие в Крыму, могут спокойно попасть за решетку не только из-за своей религии, которая кажется для кого-то террористический или экстремистской, не только за свои убеждения и точку зрения, но и за то, что просто оказавшись неравнодушным, придя поддержать своего соседа, брата и друга от несправедливости», – заявила Алиева.

Он добавила, что 26 февраля из-под стражи отпустили 10 крымских мусульман – крымских татар, которые попали под административный арест на 5 суток. Их обвинили в участии в несанкционированных собраниях, когда они 21 февраля пришли поддержать своего соотечественника Марлена Мустафаева.

По дороге на работу Мустафае был задержан российскими силовиками в Крыму и доставлен домой, где проходил обыск, после чего самого Марлена обвинили в размещении в соцсетях запрещенной символики. Марлен был арестован на 11 суток.

По информации правозащитницы у участников объединения «Крымская солидарность» также есть опасения за судьбу своих детей.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Были здесь и адвокаты обвиняемых. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.