В суде по «делу Чийгоза» трое допрошенных ничего не сказали о действиях арестованного – адвокат

На суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза трое допрошенных ничего не сказали о действиях задержанного во время митинга возле стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский адвокат Николай Полозов.

По информации адвоката, ранее суд удовлетворил ходатайство прокурора о вызове на допрос ранее осужденных Эскендера Небиева, Талята Юнусова и Арсена Юнусова.

«Первым был допрошен Арсен Юнусов. По существу он показал, что Ахтема Чийгоза 26 февраля 2014 года видел, но ничего о его действиях или причастности к организации массовых беспорядков сообщить суду не смог», – написал Полозов.

По словам адвоката, вторым планировали допросить Талята Юнусова, но он отказался давать какие-либо показания и суд его отпустил.

«Третьим допрашивали Эскендера Небиева. Он дал показания о том, что Ахтема Чийгоза видел, но тот не совершал никаких действий. Кроме того, ему ничего неизвестно о действиях Чийгоза, направленных на организацию массовых беспорядков, как накануне, так и непосредственно в ходе митинга. Небиев подтвердил, что Ахтем Чийгоз не обращался к нему лично, либо через каких-то лиц с приказами осуществлять насилие, уничтожать имущество», – добавил Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.