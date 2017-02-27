В посольстве США подчеркнули несокрушимую поддержку целостности Украины

В третью годовщину захвата парламента Крыма посольство США в очередной раз выразило поддержку Украине, ее целостности и суверенитету. Об этом говорится на странице посольства в Твиттере.

«Сегодня мы, как и раньше, несокрушимы в нашей поддержке единой и суверенной Украины. Крым – это Украина », - говорится в сообщении посольства.

Утром 27 февраля 2014 года здания Совета министров и Верховной Рады Крыма захватили вооруженные люди. Как заявил позже уполномоченный президента Украины по делам крымских татар Мустафа Джемилев, здания захватили российские военнослужащие.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».