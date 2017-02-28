Радио Крым.Реалии: Без оружия против российской армии

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о гражданском сопротивлении аннексии полуострова. 27 февраля 2014 года российские солдаты заняли административные здания в центре Симферополя. Как отреагировал на открытое вторжение крымский Евромайдан? Как активисты продолжали действовать в условиях начавшейся оккупации? И когда они были вынуждены прекратить сопротивление?

На эти вопросы ответят координатор движения «Евромайдан – Крым» Сергей Мокренюк, активист проукраинских митингов в Крыму Павел Довбыш и общественный активист, бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Ведущий – Сергей Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org