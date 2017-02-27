Для борьбы с заторами в Симферополе, на въезде в город планируют построить парковки

Комитет подконтрольного Кремлю крымского парламента и эксперты прорабатывают вопрос организации крупных парковок на въездах в Симферополь, которые позволят разгрузить в часы пиковых нагрузок городские автодороги. Об этом рассказал российский председатель комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец, сообщает издание «Kafanews».

По его словам, в будние дни в крымскую столицу стекаются существенные потоки автомобильного транспорта с деревень и городов полуострова, что провоцирует образование заторов на дорогах. Исправить это можно путем организации крупных парковок, где водители смогут оставить свои машины и далее продолжат путь на общественном транспорте.

«Люди в основном работают в Симферополе. Со стороны Севастополя, Джанкоя, Ялты, Феодосии идет транспорт в город, а вечером в обратную сторону. Поэтому продумывается сейчас вопрос о том, чтобы на въездах в Симферополь сделать серьезные большие парковки, чтобы дальше была возможность продолжить движение по городу нашими вместительными автобусами. Потому что в дальнейшем что-то сделать лучшее для движения в городе такой объемом транспорта не позволяет», – заявил Запорожец.

В Симферополе 22 декабря 2016 года начала работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения.



