В Киеве презентовали телеканал «Настоящее время» – совместный проект Радіо Свобода и «Голоса Америки»

В Киеве 27 февраля презентовали международный информационный телеканал «Настоящее время». Это совместный проект Радіо Свобода и «Голоса Америки», медиа-сеть с речью на русском языке 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Проект продолжает опыт телепрограммы «Настоящее время», которая появилась более двух лет назад. С октября прошлого года проект расширился и работает как телеканал.

«В целом идея такого проекта появилась через ту ситуацию в Украине, которую мы наблюдали в 2014 году. После того, как началась война, после аннексии Крыма, был огромный поток дезинформации и лжи во многих СМИ, и мы на Радіо Свобода, в «Голосе Америки» поняли, что нужно как-то отвечать на это. И результатом стало создание 30-минутной ежедневной программы», – отметил исполнительный продюсер канала Кенан Алиев.

«Настоящее время» – это совершенно новый бренд. Он обращается ко всей потенциальной русскоязычной аудитории, а это 275 миллионов людей во всем мире – от Средней Азии и Кавказа до России, Израиля, Германии, Канады, стран Балтии и, конечно же, Украины. Наша цель очень проста: обеспечить объективный источник новостей, основанных на фактах, для глобальной аудитории», – говорит директор телеканала Дейзи Синделар.

Телеканал доступен на кабельной, спутниковой и мобильной платформах, в социальных сетях и приложениях для смарт-ТВ. Партнерская сеть канала «Настоящее время» на сегодняшний день насчитывает 32 телевизионных и интернет-вещателя в 11 странах. В Украине это «UA: Первый», Черноморская ТРК, телеканал «24», ТК «Винтаж», «Донецк ТВ», ТК «Свободное пространство», ТРК «Лаванда», «ТВ-7 Мариуполь», Мариупольское ТВ.