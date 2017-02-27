Российский космонавт показал фото Крыма из космоса

Российский космонавт Олег Новицкий, запечатлел Крым с борта Международной космической станции. Соответствующее фото Новицкий выставил на своей странице в Instagram.

«Так выглядит Крым с борта МКС», – написал космонавт.

Раньше Новицкий выложил в сеть фотографию строящегося Керченского моста. Фото также сделано из космоса.

19 ноября российский космический корабль прибыл на Международную космическую станцию, доставив на нее трех космонавтов и астронавтов. Американка Пегги Уитсон, француз Тома Песке от Европейского космического агентства и россиянин Олег Новицкий присоединились к россиянам Андрею Борисенко, Сергею Рыжикову и американцу Шейну Кимброу, которые находятся на станции.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.