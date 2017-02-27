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Новости

Иракские силы освободили важный мост и район в Мосуле

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Иракские силы, которые при поддержке США освобождают от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» второй по населению город страны Мосул, сообщили, что восстановили контроль за важным мостом через реку Тигр и одним из прилегающих к нему районов города на западном берегу. Об этом 27 февраля сообщает Радіо Свобода.

Этот мост, самый южный из пяти в городе, так же, как и остальные, поврежден и непригоден для использования, но его намерены сделать основой для временного понтонного моста, что облегчит снабжение войск на западном берегу.

Также освобожден район Мосула Ат-Тайяран, прилегающий к шоссе, которое идет от моста к западной части города.

Иракские военные чиновники заявляли, что освободить западную часть города может быть непросто, особенно старый центр с плотно застроенными узкими извилистыми улочками, где практически невозможно использовать бронетехнику.

Иракские правительственные войска, отряды Курдской автономии и союзные им шиитские ополчения начали операцию освобождения Мосула в октябре прошлого года. В январе после тяжелых боев они полностью освободили восточную часть Мосула, сейчас идут бои на западном берегу Тигра.

По данным разведки США по состоянию на 20 февраля, в городе находилось около двух тысяч боевиков. Это последняя значительная крепость группировки «Исламское государство» в Ираке.

Всего в Мосуле, по оценкам, остается около 750 тысяч мирных жителей.

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