В Симферополе намерены существенно сократить количество городских унитарных предприятий

В российской администрации Симферополя намерены приступить к реорганизации действующих городских унитарных предприятий. В результате этого количество предприятий уменьшится в семь раз. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«В планах городских властей – значительное уменьшение действующих предприятий путем их слияния, а также продолжение работы части ранее существующих предприятий в формате муниципальных бюджетных учреждений. По инициативе республиканских властей число МУП в Симферополе должно уменьшиться с 21 до 3», – отметили в пресс-службе.

В конце октября прошлого года российский премьер Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что будет подготовлено предложение по оптимизации городских унитарных предприятий.

Российские власти Севастополя сообщали, что в 2017 году в городе планируют приватизировать 21 государственное унитарное предприятие, среди которых ГУПы, работающие в сфере ЖКХ.