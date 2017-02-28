Я никогда не делал фильм так быстро – режиссер «Остров Крым. Дежавю»

Документальную работу «Остров Крым. Дежавю» режиссер Игорь Чайка задумывал до 2010 года, но только аннексия Крыма Россией дала возможность реализовать идею. Фильм рассказывает о предвестниках «русской весны», о тех событиях, которые дали возможность для осуществления российской аннексии полуострова. Работу над фильмом Чайка заканчивал в сжатые сроки, и признается, что никогда не делал фильм так быстро.

Об этом автор ленты, председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Игорь Чайка рассказал 27 февраля на презентации фильма в Киеве.

«Когда началась Грузия, я достаточно часто ездил в Крым, видел, что там происходит: пророссийские настроения, раздача паспортов российских, одиозный «Дом Москвы» в Севастополе, Лужков, который везде верещал, что Севастополь – русский город. Для меня все стало очевидно. Последней каплей стал 2010 год, когда российский президент, на тот момент Медведев, решил, не спрашивая ни у кого, провести на территории суверенной державы Украины (в Севастополе – КР) общероссийский военный парад», – вспоминает Чайка.

С того момента начались съемки, выпустив трейлер, режиссер пытался найти спонсоров, объяснить важность работы – предупредить о возможных последствиях.

«В глаза мне никто так не говорил, но это читалось между строк: «не сошел ли ты с ума, никогда Россия не нападет на Украину – мы же братья», – вспоминает молчаливые отказы в развитии проекта режиссер.

Доноры нашлись в 2014 году, тогда задумка приобрела новый смысл, а режиссера назвали пророком. Автор уверен, время фильма прошло, однако признается, что выход картины несколькими годами ранее «навряд ли бы что-то изменил».

В общении со зрителями в Киеве Чайка рассказал, что по его мнению, «оголтелая россиянизация» Крыма произошла в момент президентства Виктора Ющенко, который не пресек российские порывы в Крыму.

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Премьера документального фильма «Остров Крым. Дежавю» состоялась 24 мая 2014 года в рамках Украинской недели на белорусско-польском независимом телеканале «Белсат», а всеукраинская – 25 декабря 2014 на «Первом Национальном канале».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».