«План Артеменко» не будет никаких последствий – Пайфер

Ситуация с так называемым «планом Артеменко» не будет иметь последствий ни для украинского и американского политикума, ни для отношений между Киевом и Вашингтоном – такое мнение в интервью Радіо Свобода высказал бывший посол США в Украине, эксперт американского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер.

Саму ситуацию вокруг этого плана Пайфер называет «странной».

«Лично я скептически отношусь к этому, так как план неприемлем и для Киева, и для Москвы. Я не знаю, кто его разработал. Это загадка, но это очень странный план, поскольку главные его мысли неприемлемы и для Украины, и для России, поэтому он не будет иметь развития. Также удивителен тот путь, которым он был представлен в Белый дом. Надеюсь, что в Белом доме отнесутся к этому осторожно», – сказал Пайфер.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до отставки американского чиновника с этой должности. Этот план, в частности, предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

После этого лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от Андрея Артеменко сложить мандат из-за предложения по Крыму. Ляшко также отметил, что это «собственная позиция» депутата, она не соответствует позиции партии. Артеменко исключили из фракции партии Ляшко в Верховной Раде.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.

В Кремле в ответ на заявления Артеменко объявили, что считают аннексированный Крым «частью территории России», а дискуссии о будущем полуострова назвали неприемлемыми.