Пентагон подал в Белый дом проект плана победы над «Исламским государством»

Министерство обороны США сообщило, что передало в Белый дом предварительный план, как нанести поражение экстремистской группировке «Исламское государство». Об этом 28 февраля сообщает Радіо Свобода.

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил, что этот план предусматривает широкий круг вопросов по борьбе с этой группировкой во всем мире, а не только в Сирии и Ираке.

США пересматривают свою стратегию борьбы с группировкой «Исламское государство» в более широком плане во время, когда, по оценкам, главные крепости группировки в городах Ракка в Сирии и Мосул в Ираке будут ликвидированы в течение примерно шести месяцев.