Украинский депутат опроверг заявления о возобновлении поставок воды и света в Крым

Народный депутат Украины Мустафа Найем опроверг информацию о возобновлении поставок водоснабжения и электричества в аннексированный Крым. Об этом депутат написал 28 февраля на своей странице в Фейсбуке.

«Касательно якобы моей цитаты возобновить поставки воды и электроэнергии в Крым. Бред и чушь. Такой цитаты нет. Ее не было. И не будет в законе. Мы, конечно, не варвары с той стороны поребрика, но и за детей нас держать не стоит. В документе будет статья о соблюдении прав и свобод граждан на оккупированных территориях, согласно международному гуманитарному праву», – написал Найем.

«Будут ли входить поставки воды и электричества в понятие соблюдение прав и свобод граждан, и сможет ли Украина это обеспечить, будет решать сама Украина, ее правительство и парламент», – добавил Найем.

Накануне многие СМИ распространили информацию о том, что Мустафа Найем, выступая на пресс-конференции в Киеве, рассказал о возможности восстановления водо- и электроснабжения временно неподконтрольных Украине территорий.

«С другой стороны есть товары, которые мы можем поставлять, например, товары первой необходимости, которые мы должны туда поставлять. Как вода и электороэнергия, которые являются предметом первой необходимости по Международному законодательству мы должны это поставлять, мы не можем закрывать», – заявил Найем.

Правозащитники призвали украинское правительство и Верховную Раду изменить, либо отменить ряд законов, которые ограничивают права крымчан. В частности, правозащитники отметили существующие проблемы с эвакуацией имущества из Крыма, статуса нерезидентов для крымчан и проблемы с въездом на полуостров.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

С конца 2015 года материковая Украина не поддерживает электроснабжение аннексированного Россией полуострова. Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани, но по-прежнему на территории Крыма возникают аварии в энергосетях.