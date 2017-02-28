В Крыму анонсируют суды над украинскими и крымскотатарскими активистами

В Крыму на 28 февраля анонсируют несколько судебных заседаний над украинскими и крымскотатарскими активистами. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«В 14.00 состоится рассмотрение апелляционной жалобы на продление сроков содержания под стражей Алимова Рефата. В 14.00, в Железнодорожном районном суде Симферополя, состоится предварительное судебное заседание по делу Николая Семена.

На 16.00 Ильми Умеров приглашен к следователю Скрипка, в УФСБ», – написал Смедляев.

Он утверждает, что также должно состояться судебное заседание по продлению срока содержания под стражей Владимира Балуха, точное время пока не известно.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

По данным вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, по состоянию на 25 февраля на территории Крыма с начала аннексии 12 человек погибли, 17 пропали без вести, 39 стали политзаключенными, 10 из которых уже осудили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».