Новый вице-премьер Крыма Зимин приступил к работе

Новый российский вице-премьер Крыма Борис Зимин 28 февраля официально вступил в должность. Соответствующий указ опубликован на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Назначить Зимина Бориса Алексеевича на государственную должность Республики Крым – заместителя Председателя Совета министров Республики Крым с 28 февраля 2017 года на срок полномочий Главы Республики Крым», – говорится в тексте документа.

22 февраля подконтрольный Кремлю парламент Крыма согласовал назначение на должность вице-премьера полуострова. Им стал бывший директор российской компании «Нортгаз» Борис Зимин.

Борис Зимин – бывший генеральный директор российского ЗАО «Нортгаз». Родился 29 августа 1973 в Москве, окончил Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности «Материаловедение в машиностроении», Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С октября 2005 года – заместитель генерального директора по сбыту ЗАО «Нортгаз», с декабря 2008 – генеральный директор ЗАО «Нортгаз».