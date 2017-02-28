Симферопольский депутат предложил учредить премию имени Чуркина

Подконтрольный Кремлю депутат Симферопольского городского совета от КПРФ Степан Кискин в своем открытом обращении к Министру иностранных дел России Сергею Лаврову и российскому главе Крыма Сергею Аксенову предложил учредить «ежегодную премию Крыма имени Виталия Чуркина за отстаивание интересов Крыма в мире». Об этом Кискин написал на своей странице в Фейсбуке.

«Такой премией предлагаю награждать российских дипломатов, граждан России и других государств, политиков и общественных деятелей за отстаивание интересов Крыма в мире», – отметил Кискин в своем обращении.

Кискин предложил вручать премию имени Чуркина каждый год 20 февраля – «в день памяти российского дипломата».

«Размер премии, источник ее финансирования, положение и медаль премии предлагаю утвердить органам республиканской и федеральной власти с привлечением широкого круга общественности», – добавил подконтрольный Кремлю симферопольский депутат.

Накануне сообщалось, что депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Валерий Аксенов выступил с предложением назвать одну из улиц Симферополя именем ушедшего из жизни постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля в результате, как сообщается, сердечного приступа, за день до своего 65-летия.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».