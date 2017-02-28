В Евпропарламенте пройдет акция в поддержку украинских политзаключенных – Матвийчук

В Европарламенте 28 февраля состоится акция в поддержку украинских политзаключенных, удерживаемых Россией и подконтрольными Кремлю крымскими властями.

Как сообщила в эфире Радіо Свобода председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, речь идет об организованных совместно с польским фондом «Открытый диалог» слушаний, на которых укажут на увеличение количества заключенных по политическим мотивам за последний год.

«Мы обнародуем совместное заявление, обращенное в Европейский союз, членам Европейского парламента, комиссару ЕС по политике соседства и переговоров по расширению Иоганнесу Гану а также верховному представителю ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерикк Могерини – с просьбой безотлагательно отреагировать на наступление, которое осуществляют оккупационные власти Крыма на адвокатов и тех людей, которые поддерживают политзаключенных. Это новая тенденция и она требует реакции», – заявила Матвийчук.

В Брюсселе вспомнят об осужденном в России кинорежиссере Олеге Сенцове, который находится в изоляции, о так называемом «крымском диверсанте» Евгение Панове, журналисте Романе Сущенко и других политзаключенных.

По мнению председателя правления Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, от институтов Евросоюза можно и нужно требовать усиления санкций против России.

«Если ситуация в Крыму ухудшается, если свобода сворачивается до уровня тюремной камеры и все большее количество людей рискует там оказаться, мы убеждены, что Европейский союз должен отреагировать и ужесточить санкции, несмотря на различные позиции стран в этом вопросе», – отметила активистка.

Российские власти оккупированного полуострова не прекращают репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, сейчас известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены. Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».