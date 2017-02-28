В Крыму оформили первые земельные участки для трассы «Таврида»

Подконтрольный Кремлю комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма выделил 34 земельных участка, по которым пройдет трасса «Таврида». Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель российского Госкомрегистра Александр Спиридонов утверждает, что 27 участков поставлены на кадастровый учет.

«Госкомрегистр будет и дальше оказывать содействие в оперативном оформлении соответствующих прав на землю, поскольку проект имеет важное значение как для республики, так и для Российской Федерации в целом», – заявил Спиридонов.

Как сообщалось, что начало строительства трассы «Таврида» в Крыму перенесли на март 2017 года.

До этого депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Леонид Бабашов заявил, что на совещании в министерстве транспорта Крыма запланировали начало строительства трассы «Таврида» на февраль 2017 года.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда».

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.